Почти в половине регионов России заболеваемость ОРВИ превысила эпидпороги

В 41 регионе России наблюдается превышение эпидемических порогов по заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ведомство отметило, что недельные пороги по заболеваемости ОРВИ превышены большей частью среди взрослого население.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что прививки от гриппа сделали уже 38,9 млн человек, то есть 26,5% от общего числа жителей.

В начале октября ведомство сообщало о вакцинации от гриппа более 30,9 млн человек, или 21,1% от населения. Незначительное превышение эпидпорогов по заболеваемости ОРВИ отмечалось тогда в 28 регионах.