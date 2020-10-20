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Почти в половине регионов России заболеваемость ОРВИ превысила эпидпороги

В 41 регионе России наблюдается превышение эпидемических порогов по заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ведомство отметило, что недельные пороги по заболеваемости ОРВИ превышены большей частью среди взрослого население.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что прививки от гриппа сделали уже 38,9 млн человек, то есть 26,5% от общего числа жителей.

Роспотребнадзор не выявил новых штаммов коронавируса в России
Общество
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

В начале октября ведомство сообщало о вакцинации от гриппа более 30,9 млн человек, или 21,1% от населения. Незначительное превышение эпидпорогов по заболеваемости ОРВИ отмечалось тогда в 28 регионах.

Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских ученых также сообщал, что у тех, кто переболел сезонным ОРВИ, может выработаться иммунитет к коронавирусу.
«Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут», — отмечали там.

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