Сенат США утвердил Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, кандидатуру Барретт поддержали 52 республиканца.

Против высказались 48 сенаторов, среди которых оказалась лишь одна представительница Республиканской партии — Сьюзан Коллинз (от штата Мэн). Церемония приведения Баррет к присяге на новую должность прошла в Белом доме.

48-летняя Эми Барретт придерживается консервативных взглядов. В частности, она выступает против абортов. Президент США Дональд Трамп выдвинул ее кандидатуру на должность судьи Верховного суда 27 сентября. До этого назначения Барретт занимала должность судьи Апелляционного суда седьмого округа США, в котором рассматриваются дела, касающиеся штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана.

Место судьи Верховного суда стало вакантным после смерти старейшего члена Верховного суда США — 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она умерла от рака 25 сентября. В должности верховной судьи Гинзбург пробыла более 25 лет.