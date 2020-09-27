Трамп выдвинул в Верховный суд США выпускницу Нотр-Дама Эми Баррет

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Баррет на должность судьи Верховного суда. Видеозапись с мероприятия опубликована на странице Белого Дома в Twitter.

Торжественная церемония прошла в Розовом саду Белого дома. В начале мероприятия американский президент вышел к публике в сопровождении Барретт, а затем произнес речь.

«Сегодня для меня честь выдвинуть кандидатуру судьи Эми Кони Барретт», — сказал Трамп.

Он выразил надежду на быструю процедуру рассмотрения и утверждения кандидатуры Барретт в Сенате Конгресса США.

Как сообщает Financial Times, в настоящее время 48-летняя Барретт занимает должность судьи апелляционного суда седьмого округа США, в котором рассматриваются дела, касающиеся штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана.

Барретт Баррет является уроженкой Нового Орлеана. В профессии она пошла по стопам отца, который работал юристом в компании Shell. Однако ее образование не ограничивается юриспруденцией.

В 1990 году Баррет окончила школу в Новом Орлеане. В 1994 году получила степень бакалавра искусств в Роудс-колледже, входила в состав общества Phi Beta Kappa. В 1997 году Барретт окончила со степенью доктора Школу права Университета Нотр-Дам, была исполнительным редактором Notre Dame Law Review. Впоследствии Баррет стала преподавать в родном вузе — юридической школе при Университете Нотр-Дам. В частности, там она читала лекции по федеральным судам, конституционному праву и толкованию закона. В 2010 году Баррет получила статус профессора.

Баррет придерживается консервативных взглядов. В частности, она выступает против абортов.

Место судьи Верховного суда стало вакантным после смерти старейшего члена Верховного суда США, 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она скончалась от рака 25 сентября. В должности верховной судьи Гинзбург пробыла более 25 лет.