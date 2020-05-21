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Сенат одобрил кандидатуру Рэтклиффа на пост директора Нацразведки США

Джон Рэтклифф
Джон Рэтклифф (Фото: Gabriella Demczuk / Getty Images)

Сенат конгресса США одобрил кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки страны. Об этом сообщается в аккаунте сената в Twitter.

За кандидатуру Рэтклиффа проголосовали 49 сенаторов, 44 высказались против. Не голосовали по этому вопросу семь сенаторов, в том числе Берни Сандерс, который в начале апреля объявил о завершении президентской кампании.

Кандидатуру Рэтклиффа президент США Дональд Трамп выдвигал дважды. В конце июля 2019 года Трамп рассказал, что директор Национальной разведки Дэниел Коутс уходит в отставку, и сообщил о планах предложить на его место Рэтклиффа.

Конгрессмен отказался выдвигаться на пост директора нацразведки США
Политика

В начале августа 2019 года телеканал CNN сообщал, что республиканцы и некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома выступили против его кандидатуры.

Помимо этого канал NBC News писал, что у нынешних и бывших сотрудников разведки вызвали беспокойство слова Рэтклиффа о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, целью которого было доказать связь предвыборной кампании Трампа с Москвой. Конгрессмен отмечал, что оно могло быть «испорчено преступным заговором».

Впоследствии Рэтклифф отказался выдвигаться на должность директора Национальной разведки США. По словам Трампа, он решил остаться в конгрессе. Президент также заявил, что конгрессмен не заслужил несправедливого отношения со стороны СМИ.

Повторно на этот пост Трамп выдвинул Рэтклиффа в конце февраля 2020 года.

Теги: Сенат США, конгресс, разведка
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