Сенат одобрил кандидатуру Рэтклиффа на пост директора Нацразведки США

Джон Рэтклифф (Фото: Gabriella Demczuk / Getty Images)

Сенат конгресса США одобрил кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки страны. Об этом сообщается в аккаунте сената в Twitter.

За кандидатуру Рэтклиффа проголосовали 49 сенаторов, 44 высказались против. Не голосовали по этому вопросу семь сенаторов, в том числе Берни Сандерс, который в начале апреля объявил о завершении президентской кампании.

Кандидатуру Рэтклиффа президент США Дональд Трамп выдвигал дважды. В конце июля 2019 года Трамп рассказал, что директор Национальной разведки Дэниел Коутс уходит в отставку, и сообщил о планах предложить на его место Рэтклиффа.

В начале августа 2019 года телеканал CNN сообщал, что республиканцы и некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома выступили против его кандидатуры.