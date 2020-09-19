Скончалась старейший член Верховного суда США

В Вашингтоне умерла от рака на 88-м году жизни судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. Об этом сообщает председатель Верховного суда Джон Робертс, передает NBC.

«Наша страна потеряла юриста высокого уровня. Мы в Верховном суде потеряли дорогого коллегу. Сегодня мы скорбим, но мы уверены, что будущие поколения будут помнить Рут Бейдер Гинзбург такой, какой мы ее знали — неутомимой и решительной защитницей справедливости», — заявил он.

Позднее президент США Дональд Трамп сказал, что огорчен этой новостью. Он добавил, что Рут Гинзбург была замечательной женщиной, которая прожила отличную жизнь.

Рут Гинзбург стала второй по счету женщиной в истории США, которая стала судьей Верховного суда. На этой должности она находилась больше 27 лет.