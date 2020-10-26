США ввели санкции против министра нефти Ирана

Бижан Намдар Зангане (Фото: Guo Chen / Xinhua / Global Look Press)

Министерство финансов США добавило министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане и ряд компаний нефтяной отрасли его страны в список SDN. Гражданам США запрещено вести бизнес с теми, кто отнесен к этому перечню. О решении Минфина говорится на его сайте. Под санкции попало и само иранское министерство нефти.

Ограничения распространены на связанные с нефтью компании Imam Khomeini Zhazand Oil Refinery (IKORC), Iranian Oil Pipeline Telecommunication Company (IOPTC), National Iranian Oil Company (NIOC), National Iranian Oil Product Distribution Company (NIOPDC) и National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC).

В начале лета Минфин США вводил санкции против более 120 судов и транспортных компаний из этой страны, в том числе против иранской государственной судоходной компании. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил ее в перевозке грузов, «связанных с иранскими баллистическими ракетами и военными программами».

США возобновили ограничения в отношении Ирана в полном объеме. Под них, в частности, попал и экспорт иранской нефти.