Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Как работают деньги: можно ли предсказать кризис РБК и СберПервый, 21:10 Москонцерт после карантинного перерыва возобновил продажу билетов Общество, 21:07 ЦБ Швейцарии и Банк международных расчетов протестируют цифровую валюту Крипто, 21:03 США ввели санкции против министра нефти Ирана Политика, 21:01 ЦСКА одержал самую крупную победу в сезоне и приблизился к «Спартаку» Спорт, 20:59 Латвия попросила Европарламент лишить Ушакова депутатского иммунитета Политика, 20:50 Кадыров подарил Mercedes-Benz Саиду Нурмагомедову Спорт, 20:40 В Минске силовики начали снова задерживать протестующих Общество, 20:36 Способное достроить Nord Stream 2 судно направилось к складу с трубами Бизнес, 20:25 3 стратегии перед выборами: спекуляции, полная распродажа и уход от риска Инвестиции, 20:18 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 20:12 Мозякин первым в истории КХЛ набрал 900 очков Спорт, 20:10 Посол в США заявил о «значительных уступках» России по ядерному договору Политика, 19:55 41 страна заявила о готовности принять участие в Евровидении-2021 Стиль, 19:50
Политика ,  
0 

США ввели санкции против министра нефти Ирана

Бижан Намдар Зангане
Бижан Намдар Зангане (Фото: Guo Chen / Xinhua / Global Look Press)

Министерство финансов США добавило министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане и ряд компаний нефтяной отрасли его страны в список SDN. Гражданам США запрещено вести бизнес с теми, кто отнесен к этому перечню. О решении Минфина говорится на его сайте. Под санкции попало и само иранское министерство нефти.

Ограничения распространены на связанные с нефтью компании Imam Khomeini Zhazand Oil Refinery (IKORC), Iranian Oil Pipeline Telecommunication Company (IOPTC), National Iranian Oil Company (NIOC), National Iranian Oil Product Distribution Company (NIOPDC) и National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC).

США вынесут предупреждение обходящим санкции «кораблям-призракам»
Политика
Фото:Alex Edelman / Zuma / Global Look Press

В начале лета Минфин США вводил санкции против более 120 судов и транспортных компаний из этой страны, в том числе против иранской государственной судоходной компании. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил ее в перевозке грузов, «связанных с иранскими баллистическими ракетами и военными программами».

США возобновили ограничения в отношении Ирана в полном объеме. Под них, в частности, попал и экспорт иранской нефти.

США Иран санкции черный список
Материалы по теме
США вынесут предупреждение обходящим санкции «кораблям-призракам»
Политика
США ввели санкции против иранских банков Amin и Zamin
Политика
США ввели санкции против сотни судов и компаний из Ирана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter