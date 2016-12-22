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Верховный лидер Ирана ответил на введение новых санкций США
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Верховный лидер Ирана ответил на введение новых санкций США
Политика, 10:08
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Верховный лидер Ирана ответил на введение новых санкций США
США 5 ноября возобновили действие санкций против Ирана, введя ограничение против нефтяного сектора страны. В Тегеране уже заявили, что политика Вашингтона не сможет «обнулить» нефтяной экспорт
Фото: Пресс-служба аятоллы Али Хаменеи / AP

Возобновление пакета санкций США против Ирана совпало с годовщиной захвата американского посольства в Тегеране, произошедшим в 1979 году во время Исламской революции. В стране прошли памятные митинги, посвященные этому событию, а верховный лидер аятолла Хаменеи выступил с общенациональным заявлением, сообщает иранский телеканал Press TV.

«Цель американских санкций — калечить и сдерживать экономику Ирана, но в реальности результатом стало стремление страны к самодостаточности», — обратился Хаменеи к соотечественникам. Он напомнил, что противостояние Тегерана и Вашингтона продолжается с 1979 года, когда был свергнут лояльный Вашингтону режим персидского шаха. «Уже 40 лет продолжается противостояние между Америкой и Ираном, и наш враг предпринял немало шагов — от ведения военной и экономической борьбы до войны с помощью СМИ... Главная задача Соединенных Штатов во всем этом — вновь добиться доминирования, которое было в период тирании [шаха]. Но этого не будет», — сказал верховный лидер Ирана.

Хаменеи подчеркнул, что с точки зрения Тегерана именно иранцы одержали вверх в этом 40-летнем противостоянии.

Ранее Хаменеи использовал не менее жесткую риторику в отношении возобновления американских санкций. Так, 4 октября, обращаясь к нации, он заявил, что провал санкций станет «пощечиной» для США». »[Американцы] боятся мощи ислама и силы революции», — заявлял он, комментируя решение Дональда Трампа.

Одновременно с выступлением аятоллы по всему Ирану прошли массовые митинги по случаю годовщины захвата американского посольства. Как передает Press.tv, участники шествий скандировали лозунги «Смерть США» и «Смерть Израилю».

Захват посольства США в Тегеране 4 ноября стал продолжением Исламской революции, в ходе которой был свергнут шах Мохаммед Реза Пехлеви. Толпа, собравшаяся у здания диппредставительства, обвиняла Вашингтон в шпионаже и поддержке бывшего режима: в ноябре 1979 года свергнутый Пехлеви прибыл в США на лечение. После штурма здания был взят в заложники его персонал — 66 человек. Освободить их всех удалось лишь более чем через год, в январе 1981 года.

Дональд Трамп объявил о возобновлении санкций США против Ирана в начале мая, разорвав «ядерную сделку», или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая была подписана в 2015 году. В соглашении участвовали Иран и «группа шести» (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия). В соответствии с ним Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций, введенных против него до подписания документа.

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Разрыв «ядерной сделки» вызвал возражения европейских партнеров США, принявших решение обойти ограничения, введенные Вашингтоном. Уже в мае ЕС и Иран приняли решение о создании рабочей группы по вопросам нефтяной торговли.

3 ноября, за два дня до ввода новых санкций, Дональд Трамп заявил, что США готовы к заключению нового соглашению с Ираном на более жестких условиях. «Наша цель — заставить режим сделать четкий выбор: либо прекратить свое злонамеренное поведение, либо продолжать путь к экономической катастрофе», — сказал Трамп в своем заявлении.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Иран , Али Хаменеи
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