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США вынесут предупреждение обходящим санкции «кораблям-призракам»

Вашингтон намерен усилить борьбу с экспортными поставками иранской нефти, которые нарушают введенные против Ирана американские санкции. В частности танкеры провозят иранскую нефть с выключенными транспондерами
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Фото: Alex Edelman / Zuma / Global Look Press

США готовятся опубликовать предупреждение для всех морских перевозчиков о недопустимости транспортировки иранской нефти, поскольку это нарушает санкционный режим США в отношении Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.

Издание уточняет, что предупреждение будет касаться портов, танкеров и участников мирового рынка морских перевозок.

США также будут поощрять капитанов судов и остальных участников перевозок, которые будут фотографировать суда, осуществляющие перевозки, попадающие под санкции. Об этом агентству сообщил заместитель помощника госсекретаря Дэвид Пейман.

По данным издания, США хотят усилить давление на экспорт иранской нефти, которая поступает в том числе в Китай.

В октябре 2019 года Reuters сообщал, что около трети нефтяных танкеров китайской корпорации COSCO Shipping Tanker выключают транспондеры (отслеживающие устройства), предположительно из-за того, что перевозят иранскую нефть. Так, только за неделю с 30 сентября по 7 октября 14 судов, шесть из которых перевозили нефть, перестали посылать данные о своем местонахождении.

Транспондеры могут быть выключены судами вручную законно, например, для того, чтобы снизить риск быть обнаруженными пиратами. Однако, уточняет агентство, часто эта мера применяется для сокрытия нелегальных действий.

О другом подобном корабле писала в сентябре 2018 года газета Financial TImes, называя его одним из «кораблей-призраков», которые втайне перевозят иранскую нефть. Через месяц о такой практике Ирана сообщила и канадская CBC: «Судя по всему, иранские власти уже нашли инновационный способ [обойти санкции] и транспортировать миллионы баррелей нефти втихую. <...> С десяток танкеров, о которых известно, что они перевозили иранскую нефть, волшебным образом отключили транспондеры». В материале они также были названы «кораблями-призраками».

Первые санкции США против Ирана были введены еще в 1970-х годах. С тех пор Вашингтон наращивал санкционное давление на промышленный, банковский, финансовый и другие сектора экономики страны. В 2000-х годах США заподозрили Иран в производстве ядерного оружия, что послужило толчком для еще одной волны экономических санкций. После того, как в 2015 году была заключена ядерная сделка, согласно которой Иран пошел на уступки по своей ядерной программе, США сняли часть ограничений. Однако позже администрация президента Дональда Трампа посчитала, что Иран не отказался от своих планов по созданию ядерного вооружения и поэтапно восстановила санкции. В ноябре 2018 года США возобновила ограничения в отношении Ирана в полном объеме. Под них, в частности, попал и экспорт иранской нефти.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Иран, санкции, нефть, США
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