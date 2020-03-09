США вынесут предупреждение обходящим санкции «кораблям-призракам»

Вашингтон намерен усилить борьбу с экспортными поставками иранской нефти, которые нарушают введенные против Ирана американские санкции. В частности танкеры провозят иранскую нефть с выключенными транспондерами

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США готовятся опубликовать предупреждение для всех морских перевозчиков о недопустимости транспортировки иранской нефти, поскольку это нарушает санкционный режим США в отношении Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.

Издание уточняет, что предупреждение будет касаться портов, танкеров и участников мирового рынка морских перевозок.

США также будут поощрять капитанов судов и остальных участников перевозок, которые будут фотографировать суда, осуществляющие перевозки, попадающие под санкции. Об этом агентству сообщил заместитель помощника госсекретаря Дэвид Пейман.

По данным издания, США хотят усилить давление на экспорт иранской нефти, которая поступает в том числе в Китай.

В октябре 2019 года Reuters сообщал, что около трети нефтяных танкеров китайской корпорации COSCO Shipping Tanker выключают транспондеры (отслеживающие устройства), предположительно из-за того, что перевозят иранскую нефть. Так, только за неделю с 30 сентября по 7 октября 14 судов, шесть из которых перевозили нефть, перестали посылать данные о своем местонахождении.