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Латвия попросила Европарламент лишить Ушакова депутатского иммунитета

Нил Ушаков
Нил Ушаков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Прокуратура Латвии направила запрос председателю Европарламента Давиду Сассоли с просьбой рассмотреть возможность отмены депутатского иммунитета члена ЕП и бывшего мэра Риги Нила Ушакова. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-секретаря латышской прокуратуры Айга Эйдука.

В прокуратуре считают это необходимым для начала уголовного расследования в отношении Ушакова. В октябре Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) попросило прокуратуру предъявить обвинение Ушакову за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было обнаружено в кабинете Ушакова в ходе обысков.

В 2019 году Ушаков говорил, что в его кабинете во время обыска обнаружили «самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков». Тогда KNAB объявил Ушакова подозреваемым по уголовному делу.

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Ушаков занимал пост мэра Риги с 2009 года. Однако в 2019 году его отстранили от должности по распоряжению министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце. Решение объяснили финансовыми нарушениями, которые допустила мэрия. По утверждению Пуце, часть документов, связанных с взаимоотношениями между городскими властями и транспортным предприятием, была подписана с нарушением необходимых процедур. В июне текущего года Ушаков в суде оспорил решение о своей отставке.

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