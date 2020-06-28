Нил Ушаков оспорил решение о законности его отстранения с поста мэра Риги

Нил Ушаков (Фото: Imago / Jurgen Heinrich / ТАСС)

Депутат Европарламента от Латвии и бывший мэр Риги Нил Ушаков оспорил решение Административного районного суда о законности его отстранения от должности главы города. Об этом сообщает TVNET.

Так, согласно данным системы, апелляция была получена в конце мая. «Суд принял решение, что дело будет рассматриваться в форме письменного процесса, однако дата заседания еще не назначена», — говорится в сообщении.

Ушаков занимал должность мэра Риги с 2009 года. Однако в апреле 2019 года Ушакова отстранили от должности по распоряжению министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце. Данное решение объяснили финансовыми нарушениями, которые были допущены мэрией в последние несколько лет.

После этого Нил Ушаков заявил, что обжалует решение в суде. «Я убежден в незаконности действий министра, который подписал это распоряжение, и она будет доказана в суде», — говорил он тогда. Новым мэром был назначен представитель партии «Честь служить Риге» Олег Буров.

В апреле этого года Административный районный суд отклонил иск Ушакова, в котором он оспаривает решение Пуце, отметил TVNET.