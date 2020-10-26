В Белоруссии сообщили об отказе во въезде «крепким молодым людям»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
«Человек-оркестр» Максим Матвеев — о жизни на две столицы РБК и ВТБ Привилегия, 17:47 Мишустин заявил о факторе неопределенности в распространении COVID-19 Общество, 17:46 Депутатов Госдумы попросили взять под личный контроль дело Сафронова Общество, 17:29 Загитова в отличие от Медведевой не вошла в рейтинг величайших фигуристок Спорт, 17:28 Прежде, чем начать инвестировать: ответы на главные вопросы РБК и Финансовая платформа, 17:18 Каким сферам ИТ-бизнеса не страшны кризисы и пандемия Pro, 17:15 Онищенко заявил о невозможности введения нового режима самоизоляции Общество, 17:08 «Короче, дилер»: как наладить бизнес-процессы продажи автомобилей Партнерский материал, 17:05 Курс евро упал ниже ₽90 впервые за месяц Инвестиции, 17:05 В Китае сфотографировали необычную Lada 4x4 Авто, 16:59 Фонд Хабенского написал Путину о дефиците лекарств для онкобольных Общество, 16:56 В Монголии потребовали извинений от гонщика «Формулы-1» Спорт, 16:52 Toyota выпустит свою цифровую валюту Крипто, 16:51 Как изменится выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 16:49
Протесты в Белоруссии ,  
0 

В Белоруссии сообщили об отказе во въезде «крепким молодым людям»

Во въезде отказали людям, которые не смогли подтвердить цель своего прибытия. Власти сообщили об этом на фоне общенациональной забастовки, объявленной Тихановской, и заявлений КГБ о готовящихся провокациях
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

За прошедшую неделю белорусские пограничники отказали во въезде в страну почти 600 иностранцам. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, передает госагентство БелТА.

«Абсолютное большинство из них — крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь», — заявил Бычковский.

По его словам, большинство из тех, кого пограничники не пустили в республику, пытались въехать из соседних стран — Украины, Литвы и Польши.

Video

В августе в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, их с результатом 80,1% голосов выиграл Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет, а его основная соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Оппозиция обвинила власти в фальсификациях, Лукашенко заявил, что при таком отрыве они невозможны.

Как протестовали рабочие заводов и студенты в Белоруссии. Видео
Политика

Со дня выборов президента в Белоруссии не утихают протесты. Тихановская поставила Лукашенко ультиматум, дав ему 13 дней на уход в отставку, освобождение политзаключенных и прекращение насилия по отношению к демонстрантам. Срок действия этого ультиматума истек накануне, 25 октября, после чего экс-кандидат в президенты объявила общенациональную забастовку. В этот же день в Белоруссии вновь прошли массовые акции протеста.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

В КГБ республики, в свою очередь, заявили о готовящейся провокации. По данным комитета госбезопасности, организаторы планируют обвинить в «тяжких последствиях» этой провокации силовиков, таким образом вдохновив жителей на новые протесты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что протестами в Белоруссии управляют из-за рубежа. На прошлой неделе он сообщил, что власти сменили тактику в отношении демонстрантов и с помощью «современных средств» в «спокойном режиме» найдут каждого.

Автор
Виктория Полякова
Белоруссия въезд в страну Госпогранкомитет Белоруссии
Материалы по теме
Белорусские власти опровергли сообщения о забастовках на предприятиях
Политика
Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку
Политика
В Минске на акциях протеста начались задержания
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter