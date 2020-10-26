В Белоруссии сообщили об отказе во въезде «крепким молодым людям»

Во въезде отказали людям, которые не смогли подтвердить цель своего прибытия. Власти сообщили об этом на фоне общенациональной забастовки, объявленной Тихановской, и заявлений КГБ о готовящихся провокациях

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

За прошедшую неделю белорусские пограничники отказали во въезде в страну почти 600 иностранцам. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, передает госагентство БелТА.

«Абсолютное большинство из них — крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь», — заявил Бычковский.

По его словам, большинство из тех, кого пограничники не пустили в республику, пытались въехать из соседних стран — Украины, Литвы и Польши.

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В августе в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, их с результатом 80,1% голосов выиграл Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет, а его основная соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Оппозиция обвинила власти в фальсификациях, Лукашенко заявил, что при таком отрыве они невозможны.