В Кремле выразили сожаление из-за слов Байдена о российской угрозе

В Кремле не согласны со словами кандидата в президенты США Джо Байдена о том, что Москва представляет основную угрозу для Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской Федерации, и что наша страна позиционируется как какой-то противник», — сказал Песков.

Накануне Байден в интервью CBS заявил, что Россия представляет основную угрозу для США в международных делах.

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