Выборы президента США , 26 окт, 13:04
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В Кремле выразили сожаление из-за слов Байдена о российской угрозе
В Кремле не согласны со словами кандидата в президенты США Джо Байдена о том, что Москва представляет основную угрозу для Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской Федерации, и что наша страна позиционируется как какой-то противник», — сказал Песков.
Накануне Байден в интервью CBS заявил, что Россия представляет основную угрозу для США в международных делах.
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