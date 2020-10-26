Минздрав зарегистрировал еще одного производителя вакцины «Спутник V»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минздрав дополнил список производителей российской вакцины «Спутник V» научной-производственной компанией «Генериум». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства

«Сегодня мы внесли производственную площадку «Генериум» в регистрационное удостоверение вакцины «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V», — сказал министр здравоохранения Михаила Мурашко.

Он отметил, что производитель успешно внедрил технологии наработки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Там пояснили, что расширение списка производителей позволит масштабировать производство вакцины против коронавирусной инфекции.