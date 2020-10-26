WSJ сообщила о подготовке Facebook к волнениям на фоне выборов в США

Социальная сеть Facebook планирует бороться с распространением ложной информации и возможными проявлениями ненависти на фоне предстоящих президентских выборов в США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, в компании планируют задействовать механизмы управления лентой новостей, ранее использовавшиеся во время этнических конфликтов в Шри-Ланке и Мьянме.

Так, Facebook собирается искусственно занижать скорость распространения публикаций, пользующихся большим спросом у пользователей. Помимо этого, службы безопасности соцсети будут активнее блокировать контент, который может быть направлен на разжигание ненависти.

Как сообщили источники, подобные механизмы приведут к тому, что пользователи в своей ленте новостей будут видеть меньше дезинформации и призывов к насилию.