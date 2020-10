Эксперты назвали увеличивающие количество рекламы приложения для Android

Компания Avast, выпускающая антивирусное программное обеспечение, перечислила приложения, которые увеличивают количество рекламы на смартфонах. Об этом сообщает «Российская газета»

Как отметили в Avast, речь идет о приложениях для операционной системы Android. Это программы Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Assassin Legend — 2020 New, Helicopter Attack — New Helicopter Shoot, Rugby Pass, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Flying Skateboard, Find Hidden, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences — Puzzle Game, Find 5 Differences — 2020 New, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip — New и Props Rescue.

По данным Avast, эти приложения были скачаны из Google Play более 8 млн раз. По словам специалистов компании, цель подобных программ — отображение большого количества рекламы по всему смартфону. При этом приложения могут скрывать свои значки на зараженном устройстве, из-за чего их сложно найти и удалить.

Ранее специалисты компании Dr.Web обнаружили новую разновидность троянской программы Android.Xiny, которая загружается на мобильные устройства с системой Android. В случае установки на мобильное устройство эта программа может загружать бесполезные и ограничивающие функциональность гаджета приложения.