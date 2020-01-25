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Dr.Web обнаружил почти не удаляемый вирус для Android

В случае установки на мобильное устройство программа Android.Xiny способна загружать бесполезные и ограничивающие функциональность аппарата приложения
Фото: Manu Fernandez / AP
Специалисты компании Dr.Web обнаружили новую разновидность троянской программы Android.Xiny, которая загружается на мобильные устройства с системой Android. В заявлении указывается, что сам вирус существует с 2015 года, однако в данном случае появилась его версия для более современных вариантов программного обеспечения. По оценкам специалистов, под угрозой находятся примерно 25% всех устройств.

Особенностью вируса является тот факт, что его непросто удалить. Если даже удается убрать с телефона само вредоносное приложение, то его следы все равно остаются на мобильном устройстве в измененных системных файлах и продолжают влиять на его работу. Например, при помощи трояна злоумышленники могут дистанционно устанавливать на смартфон дополнительные приложения по принципу «получи деньги за установку» и тем самым иметь нелегальный доход.

По большей части такие приложения будут безвредными, однако их будет много, а потому работа устройства будет затруднена. При этом, однако, не исключена и дистанционная загрузка вредоносных приложений, которые позволят преступникам получить доступ к личной информации пользователей.

В Dr Web указывают, что удалить вирус довольно сложно, но в принципе это возможно. При наличии доступа к системных файлам телефона можно исправить ошибки и удалить вирус. Однако основная рекомендация — официальная перепрошивка мобильного устройства. Этот вариант, правда, не очень удобен пользователям, поскольку в этом случае со смартфона будут удалены все приложения и пользовательские файлы.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Android, вирус
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