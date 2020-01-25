Dr.Web обнаружил почти не удаляемый вирус для Android
Особенностью вируса является тот факт, что его непросто удалить. Если даже удается убрать с телефона само вредоносное приложение, то его следы все равно остаются на мобильном устройстве в измененных системных файлах и продолжают влиять на его работу. Например, при помощи трояна злоумышленники могут дистанционно устанавливать на смартфон дополнительные приложения по принципу «получи деньги за установку» и тем самым иметь нелегальный доход.
По большей части такие приложения будут безвредными, однако их будет много, а потому работа устройства будет затруднена. При этом, однако, не исключена и дистанционная загрузка вредоносных приложений, которые позволят преступникам получить доступ к личной информации пользователей.
В Dr Web указывают, что удалить вирус довольно сложно, но в принципе это возможно. При наличии доступа к системных файлам телефона можно исправить ошибки и удалить вирус. Однако основная рекомендация — официальная перепрошивка мобильного устройства. Этот вариант, правда, не очень удобен пользователям, поскольку в этом случае со смартфона будут удалены все приложения и пользовательские файлы.