Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Алиев заявил о контроле Баку над более чем 100 городами и селами Карабаха Политика, 23:34 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 23:15 Минская милиция сообщила о желании протестующих занять центр города Политика, 23:06 В Москве за сутки умерли 62 человека с коронавирусом Общество, 23:04 США назвали новую дату гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе Политика, 22:47 Кудрин посоветовал хранить небольшие сбережения в рублях Финансы, 22:28 Экзитполы показали победу Кличко и Кернеса на выборах в Киеве и Харькове Политика, 22:16 Денис Савостин — какой бизнес ни в коем случае не стоит открывать РБК и ВТБ Привилегия, 22:13 Роналдиньо заразился коронавирусом Спорт, 21:53 Ибрагимович назвал Нурмагомедова лучшим бойцом вне зависимости от веса Спорт, 21:51 Квят объяснил последнее место на Гран-при Португалии Спорт, 21:37 Трамп назвал конфликт в Карабахе «легким случаем» и пообещал его решить Политика, 21:37 США сообщили о проблемах с введением новых санкций против России Политика, 21:29 Насколько вы готовы к неожиданностям в пути. Тест Совместный проект, 21:18
Финансы ,  
0 

Кудрин посоветовал хранить небольшие сбережения в рублях

Небольшие сбережения лучше хранить в рублях — такой совет россиянам дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1».

Однако, отметил он, если нет планов в ближайшее время потратить средства, то их лучше диверсифицировать.

Кудрин также заверил, что курс рубля значительно не изменится до конца 2021 года.

Глава Росбанка Илья Поляков 11 октября посоветовал россиянам хранить сбережения в той валюте, в которой они будут использованы в будущем, на фоненепредсказуемых колебаний валютных курсов.

Все сбережения потратили в кризис 8% россиян
Финансы
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

«Если говорить о валюте для сохранения сбережений, то лучше всего, на мой взгляд, придерживаться принципа валютной диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем», — отметил он.

Глава Сбербанка Герман Греф 25 октября спрогнозировал укрепление рубля к концу текущего года при стабилизации геополитической и эпидемиологической обстановки в России.

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен
Алексей Кудрин сбережения рубль
Материалы по теме
Кудрин дал прогноз по курсу рубля
Экономика
Глава Росбанка дал совет по выбору валюты для хранения сбережений
Финансы
Все сбережения потратили в кризис 8% россиян
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter