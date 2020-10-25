Кудрин посоветовал хранить небольшие сбережения в рублях

Небольшие сбережения лучше хранить в рублях — такой совет россиянам дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1».

Однако, отметил он, если нет планов в ближайшее время потратить средства, то их лучше диверсифицировать.

Кудрин также заверил, что курс рубля значительно не изменится до конца 2021 года.

Глава Росбанка Илья Поляков 11 октября посоветовал россиянам хранить сбережения в той валюте, в которой они будут использованы в будущем, на фоненепредсказуемых колебаний валютных курсов.