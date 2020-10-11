Глава Росбанка дал совет по выбору валюты для хранения сбережений

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В связи с хаотичными и непредсказуемыми колебаниями валютных курсов сбережения следует хранить в той валюте, в которой деньги будут использованы в будущем, считает глава Росбанка Илья Поляков, передает «РИА Новости».

«Если говорить о валюте для сохранения сбережений, то лучше всего, на мой взгляд, придерживаться принципа валютной диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем», — сказал он.

По его словам, розничным клиентам сложно ориентироваться в трендах рынка и гарантировать свой заработок на спекулятивных валютных операциях, потому что колебания валютных курсов часто сложнопредсказуемы и хаотичны. В связи с этим выбор валюты для инвестирования должен соответствовать валюте будущих трат. Так, как отмечает Поляков, снижается риск изменения курса в планировании бюджета.

Ранее «РИА Новости» выяснило, что в крупных банках россияне в среднем хранят 89% своих сбережений в рублях. Так, в банке «Русский стандарт» доля рублевых сбережений составила 98,6%, а в иностранной валюте лежат 1,4% средств. В Абсолют Банке граждане в рублях держат 95% сбережений, а среди других валют, в которых хранят свои деньги, 4% — доллары.