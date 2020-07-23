Все сбережения потратили в кризис 8% россиян

В июле доля граждан, начавших расходовать накопления, достигла максимума за последние четыре месяца, показал опрос ЦБ. Теперь без накоплений живут 46% россиян

В июле почти треть россиян (32%) признались, что им приходилось тратить сбережения с момента наступления кризиса: доля таких граждан достигла максимума с апреля, говорится в аналитическом отчете Банка России (*.pdf). Примерно за месяц с момента предыдущего замера показатель вырос на 5 п.п. В июле также ЦБ зафиксировал заметное увеличение доли потребителей, которые полностью израсходовали накопления. Это четверть тех, кому пришлось тратить «подушку безопасности», или 8% россиян.

Еще 38% опрошенных говорят, что не имеют никаких сбережений. В апреле — в начале кризиса и ограничений из-за коронавируса — их было почти столько же (39%). С учетом граждан, потративших все накопления за период пандемии, доля россиян без сбережений достигла 46%, следует из данных Банка России.

Оценки сделаны на основании телефонного опроса, который по заказу ЦБ провела компания «инФОМ». В нем участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из 462 городов и более 280 сельских населенных пунктов в 82 регионах. Опрос проводился 6–12 июля, погрешность не превышает 3%. С начала ограничений в России из-за пандемии Банк России провел семь подобных опросов.

В начале апреля почти треть респондентов (32%) сообщили о наличии еще не потраченных накоплений. За четыре месяца их доля сократилась на 5 п.п., до 28%. На ту же величину вырос процент тех, кому пришлось расходовать сбережения.

«Примерно каждая пятая семья, тратившая сбережения (6% опрошенных), израсходовала их более чем наполовину, еще примерно столько же потратили от трети до половины», — говорится в обзоре. Регулятор отмечает, что доля таких респондентов сокращается за счет миграции в менее обеспеченную группу тех, кто исчерпал все финансовые запасы.