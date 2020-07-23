Все сбережения потратили в кризис 8% россиян

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 70,96 (+0,17) Инвестиции, 13:19
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 82,19 (+0,6) Инвестиции, 13:19
Лавров встретился с представителями армянской и азербайджанской общин Политика, 20:49 В Подмосковье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет Общество, 20:38 Новый клуб НХЛ назвали в честь чудовища из мифов Спорт, 20:37 Воробьев объявил о новых этапах снятия ограничений в Подмосковье Общество, 20:22 Сборная Хорватии по футболу продлила контракт с главным тренером Спорт, 20:17 В ФРГ экс-охранника концлагеря Штуттгоф приговорили к условному сроку Общество, 20:06 Мосгорсуд отменил продление ареста замглавы «Аэрофлота» Общество, 19:52 Путин и Трамп обсудили контроль над оружием и борьбу с вирусом Политика, 19:51 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест РБК и #CloudMTS, 19:45 Суд арестовал устроившего захват заложников в Луцке Максима Кривоша Общество, 19:45 Уоррен Баффет нарастил долю в Bank of America до 11,3% Инвестиции, 19:41 ФАС обвинила компанию Aldo Coppola в противодействии проверке Бизнес, 19:35 Все сбережения потратили в кризис 8% россиян Финансы, 19:33 ЦИК вернула опрос о многодневном голосовании вопреки критике Памфиловой Общество, 19:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

Все сбережения потратили в кризис 8% россиян

В июле доля граждан, начавших расходовать накопления, достигла максимума за последние четыре месяца, показал опрос ЦБ. Теперь без накоплений живут 46% россиян
Доллар/Рубль USD/RUB ₽71,318 +0,37% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽82,780 +0,72% Купить

В июле почти треть россиян (32%) признались, что им приходилось тратить сбережения с момента наступления кризиса: доля таких граждан достигла максимума с апреля, говорится в аналитическом отчете Банка России (*.pdf). Примерно за месяц с момента предыдущего замера показатель вырос на 5 п.п. В июле также ЦБ зафиксировал заметное увеличение доли потребителей, которые полностью израсходовали накопления. Это четверть тех, кому пришлось тратить «подушку безопасности», или 8% россиян.

Еще 38% опрошенных говорят, что не имеют никаких сбережений. В апреле — в начале кризиса и ограничений из-за коронавируса — их было почти столько же (39%). С учетом граждан, потративших все накопления за период пандемии, доля россиян без сбережений достигла 46%, следует из данных Банка России.

Оценки сделаны на основании телефонного опроса, который по заказу ЦБ провела компания «инФОМ». В нем участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из 462 городов и более 280 сельских населенных пунктов в 82 регионах. Опрос проводился 6–12 июля, погрешность не превышает 3%. С начала ограничений в России из-за пандемии Банк России провел семь подобных опросов.

В начале апреля почти треть респондентов (32%) сообщили о наличии еще не потраченных накоплений. За четыре месяца их доля сократилась на 5 п.п., до 28%. На ту же величину вырос процент тех, кому пришлось расходовать сбережения.

«Примерно каждая пятая семья, тратившая сбережения (6% опрошенных), израсходовала их более чем наполовину, еще примерно столько же потратили от трети до половины», — говорится в обзоре. Регулятор отмечает, что доля таких респондентов сокращается за счет миграции в менее обеспеченную группу тех, кто исчерпал все финансовые запасы.

Почти четверть россиян (22–25% от всех опрошенных) сообщили о наличии «подушки безопасности» — сбережений, которых бы хватило минимум на три месяца с момента потери дохода. Как следует из данных ЦБ, с начала кризиса росла доля тех, чья «подушка безопасности» увеличилась.

Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии
Экономика
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Сбережений россиян (у кого они есть) в случае внезапной потери доходов хватит в лучшем случае на полгода, пришли к выводу авторы совместного исследования, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие». Тогда примерно пятая часть респондентов (21,2%) признавались, что их накоплений хватит максимум на месяц после потери заработка.

Во втором квартале в России было зафиксировано рекордное падение реальных доходов населения. По данным Росстата, за три месяца, на которые пришелся пик пандемии, этот показатель сократился на 8%, чего не было с 1999 года.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Юлия Кошкина
Теги: сбережения, кризис
Материалы по теме
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter