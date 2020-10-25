Правозащитники сообщили о почти 140 задержанных на акциях в Белоруссии

Фото: ТАСС

В Белоруссии задержали 137 человек, участвующих в акциях протеста под общим названием «Народный ультиматум». Список задержанных опубликовал правозащитный центр «Весна».

Большинство задержаний провели в Минске, а также в Гродно, Речице, Пинске, Бресте, Гомеле, Могилеве, Жабинке, Ляховичах, Витебске, Лиде, Новополоцке, Борисове, Волковыске и Бобруйске.

Среди задержанных насчитывается пять журналистов и фотографов.

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