Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко

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Колонна протестующих движется по улице Орловской в направлении резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске. Об этом сообщил Tut.by в Telegram.

«Голова колонны свернула к Дворцу независимости», — говорится в сообщении.

Данную информацию подтвердил корреспондент «РИА Новости». По его словам, протестующие дошли до площади Бангалор, откуда свернули на Орловскую улицу, которая упирается в проспект Победителей. В районе этого пересечения находится рабочая резиденция белорусского лидера.

Портал Tut.by также передал, что на Орловской улице силовики попытались задержать одного из протестующих, который подошел близко к кордону, но другие демонстранты его «отбили». «Человек в балаклаве, который стоял на «Рубеже», дважды выстрелил в воздух, а после направил оружие на демонстрантов», — сообщил порталу один из очевидцев.