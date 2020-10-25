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Протесты в Белоруссии ,  
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Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко

Фото:Reuters
Фото: Reuters

Колонна протестующих движется по улице Орловской в направлении резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске. Об этом сообщил Tut.by в Telegram.

«Голова колонны свернула к Дворцу независимости», — говорится в сообщении.

Данную информацию подтвердил корреспондент «РИА Новости». По его словам, протестующие дошли до площади Бангалор, откуда свернули на Орловскую улицу, которая упирается в проспект Победителей. В районе этого пересечения находится рабочая резиденция белорусского лидера.

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Фото:TUT.by

Портал Tut.by также передал, что на Орловской улице силовики попытались задержать одного из протестующих, который подошел близко к кордону, но другие демонстранты его «отбили». «Человек в балаклаве, который стоял на «Рубеже», дважды выстрелил в воздух, а после направил оружие на демонстрантов», — сообщил порталу один из очевидцев.

Позднее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила «РИА Новости», что полиция проверяет информацию о стычке со стрельбой между силовиками и протестующими на Орловской улице.

Акции протеста в Белоруссии приурочены к последнему дню срока ультиматума, который экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская предъявила Лукашенко. Она потребовала от него уйти в отставку, освободить заключенных и прекратить насилие на улицах.

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Фото:AP

Тихановская заявила, что если эти требования не будут выполнены до 26 октября, то в Белоруссии начнутся забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах».

Митинги в Белоруссии длятся более двух месяцев — они начались сразу после выборов президента, победу на которых, по данным ЦИК, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80% голосов избирателей. Тихановская заняла второе место. Оппозиция сочла результаты сфальсифицированными. Власти Белоруссии эту информацию опровергают.

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