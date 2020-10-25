«Аэрофлот» спрогнозировал возобновление полетов в Европу в конце зимы

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«Аэрофлот» надеется, что в конце зимы у компании появится возможность увеличить количество международных рейсов и возобновить полеты в европейские страны. Об этом, как передает ТАСС, заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия-1».

«Я предполагаю, я бы очень хотел, чтобы где-то уже с конца зимы там, февраль—март, мы начали увеличивать перевозки и нам дали возможность летать по Европе», — сказал Савельев.

По его словам, второй удар коронавируса больно ударит по экономике страны, поэтому закрывать страну на карантин «мало кто решается».

Весной из-за пандемии коронавируса Россия прекратила авиасообщение с большинством стран. С начала августа авиасообщение было возобновлено с рядом государств, включая ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию.