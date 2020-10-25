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«Аэрофлот» увеличил частоту полетов в Белоруссию, Швейцарию и на Мальдивы

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 25 октября увеличивает число рейсов в Белоруссию, Швейцарию и на Мальдивы. Об этом говорится на сайте компании.

Вырастет частота полетов в Минск (Белоруссия), Женеву (Швейцария) и Мале (Мальдивы).

Полеты по маршрутам Москва — Минск и Минск — Москва будут выполняться три раза в неделю: в четверг, субботу и воскресенье. Самолеты из Москвы в Женеву и обратно будут следовать по тому же графику.

«Аэрофлот» спустя час поменял условия бесплатного обмена билетов
Общество
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

На Мальдивы количество рейсов увеличивается до четырех в неделю. «Аэрофлот» будет выполнять регулярные полеты по маршруту Москва — Мале — Москва по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

С начала следующего месяца будет восстановлено прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение России и Японии. Полеты туда возобновятся с 1 ноября с частотой три рейса в неделю: два — из Москвы в Токио, один — из Владивостока в Токио.

Авиаперелеты из России в зарубежные страны были прерваны из-за угрозы распространения коронавируса в конце марта. С 1 августа власти начали возобновлять регулярное авиасоообщение.

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