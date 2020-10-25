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Пандемия коронавируса ,  
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Мясников ответил на требование Жириновского лишить его диплома медика

Александр Мясников
Александр Мясников (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что уважает лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на требование лишить его диплома врача из-за заявлений о коронавирусе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно и Вы», — добавил Мясников.

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Ранее Жириновский заявил, что телеведущего необходимо лишь диплома врача за то, что он поддерживает поездки за границу в условиях увеличения числа заболевших коронавирусом.

Днем ранее Мясников прокомментировал заявление представителя МИД Марии Захаровой о том, что россиянам стоит воздержаться от поездок в другие страны. Он заявил, что в таких ограничениях нет никакой необходимости, так как в доступных для посещения государствах уровень заболеваемости COVID-19 ниже, чем в России.

МИД порекомендовал воздержаться от поездок за границу
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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

По данным оперативного штаба, за минувшие в сутки в России коронавирусом заразились более 16,7 тыс. человек, еще 229 человек умерли. Всего в стране с начала эпидемии зафиксировано более 1,5 млн заболевших.

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Источник: JHU
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