Мясников ответил на требование Жириновского лишить его диплома медика

Александр Мясников (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что уважает лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на требование лишить его диплома врача из-за заявлений о коронавирусе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно и Вы», — добавил Мясников.

Ранее Жириновский заявил, что телеведущего необходимо лишь диплома врача за то, что он поддерживает поездки за границу в условиях увеличения числа заболевших коронавирусом.

Днем ранее Мясников прокомментировал заявление представителя МИД Марии Захаровой о том, что россиянам стоит воздержаться от поездок в другие страны. Он заявил, что в таких ограничениях нет никакой необходимости, так как в доступных для посещения государствах уровень заболеваемости COVID-19 ниже, чем в России.