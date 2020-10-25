Жириновский потребовал отобрать у Мясникова диплом

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишить врача и телеведущего Александра Мясникова медицинского диплома из-за его заявлений о коронавирусе. Об этом депутат заявил в интервью радио «Комсомольская правда».

По его мнению, слова Мясникова о том, что при текущей эпидемиологической ситуации нет необходимости закрывать международные границы, являются недопустимыми для врача.

«Во всем мире ужесточили картин, закрыли бары, рестораны, дискотеки, комендантский час вводят. А он вот такое говорит. <…> Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать», — возмутился Жириновский.

Он также призвал слушателей не верить «безответственным заявлениям» и посоветовал наблюдать за тем, как с ситуацией справляется остальной мир.