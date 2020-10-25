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Жириновский потребовал отобрать у Мясникова диплом

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишить врача и телеведущего Александра Мясникова медицинского диплома из-за его заявлений о коронавирусе. Об этом депутат заявил в интервью радио «Комсомольская правда».

По его мнению, слова Мясникова о том, что при текущей эпидемиологической ситуации нет необходимости закрывать международные границы, являются недопустимыми для врача.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

«Во всем мире ужесточили картин, закрыли бары, рестораны, дискотеки, комендантский час вводят. А он вот такое говорит. <…> Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать», — возмутился Жириновский.

Он также призвал слушателей не верить «безответственным заявлениям» и посоветовал наблюдать за тем, как с ситуацией справляется остальной мир.

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Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова обратилась к россиянам с просьбой воздержаться от поездок за границу из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19. Она уточнила, что особенно это касается визитов в ОАЭ, Хорватию, Словению, Египет, Таиланд, Турцию, а также на Мальдивы и Сейшелы, так как в них зафиксировано ухудшение эпидемиологической обстановки.

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В ответ на ее заявление Мясников написал в своем Telegram-канале, что в подобных ограничениях нет никакого смысла. Он заявил, что ситуация с коронавирусом в указанных странах лучше, чем в России. Кроме того, врач добавил, что по прилете в Россию всех туристов проверяют на наличие инфекции, что обеспечивает достаточную безопасность.

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