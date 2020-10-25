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Политика ,  
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Правительство выделило 5 млрд руб. на поддержку промышленности

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Промышленные компании получат 5 млрд руб. из резервного фонда на возмещение расходов по транспортировке в 2020 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«Размер компенсации составит до 80% затрат в зависимости от особенностей конкретного промпроизводства. <…> Субсидии позволят обеспечить поставки продукции на сумму не менее 45 млрд руб.», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе правительства подчеркнули, что финансовую помощь также получат компании из отраслей автомобилестроения, а также сельскохозяйственного транспортного и энергетического машиностроения.

Кроме того, было принято решение о выделении 600 млн руб. организациям, которые собираются купить новую буровую установку и утилизировать старую. Ожидается, что это принесет рост продаж такого оборудования на 3 млрд руб.

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В мае Мишустин распорядился выделить 25 млрд руб на поддержку автомобильной промышленности. Глава правительства тогда пояснил, что средства предоставляются в рамках антикризисных мер предприятиям, пострадавшим из-за пандемии коронавирусной инфекции. Из них 5 млрд руб. планировалось направить на закупку автомобилей скорой помощи.

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