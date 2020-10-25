В Верховной Раде предложили взыскать с России миллиарды долларов

Украина имеет право требовать от России миллиарды долларов за понесенные от нее убытки. Об этом заявила глава партии «Голос», депутат Верховной Рады Кира Рудик во время выступления на киевском форуме по безопасности.

«Нужен такой закон — подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине. Потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда подобные суммы были возмещены», — сказала она.

По словам Рудик, пока не ясно, сколько Киев может потребовать от России. Она отметила, что это могут быть и пять и 500 млрд долларов. По мнению Рудик, Украина обязательно обратится за компенсацией в будущем, хотя пока и не ясно, когда именно это произойдет.

Глава «Голоса» указала, что ее фракция предложила законопроект о том, чтобы установить размер суммы, которую Украина сможет взыскать с России. По ее словам, сейчас проект «рассматривает комитет».