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Политика ,  
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В Верховной Раде предложили взыскать с России миллиарды долларов

Украина имеет право требовать от России миллиарды долларов за понесенные от нее убытки. Об этом заявила глава партии «Голос», депутат Верховной Рады Кира Рудик во время выступления на киевском форуме по безопасности.

«Нужен такой закон — подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине. Потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда подобные суммы были возмещены», — сказала она.

По словам Рудик, пока не ясно, сколько Киев может потребовать от России. Она отметила, что это могут быть и пять и 500 млрд долларов. По мнению Рудик, Украина обязательно обратится за компенсацией в будущем, хотя пока и не ясно, когда именно это произойдет.

Долг Украины перед Россией по еврооблигациям достиг $4,5 млрд
Финансы

Глава «Голоса» указала, что ее фракция предложила законопроект о том, чтобы установить размер суммы, которую Украина сможет взыскать с России. По ее словам, сейчас проект «рассматривает комитет».

В свою очередь Россия считает, что миллиарды долларов ей задолжала Украина. В 2013 году администрация бывшего президента Украины Виктора Януковича выпустила еврооблигации на 3,075 млрд долларов, которые полностью приобрела Россия. В 2015 году Украина не осуществила платеж по погашению основной суммы долга по этим бумагам и не выплатила очередные проценты. С тех пор ее долг только рос и достиг 4,5 млрд долларов.

Украинская сторона считает, что сделка противоречила законодательству Украины, и у подписавшего ее тогдашнего министра финансов не было соответствующих полномочий. Спор рассматривает Верховный суд Великобритании, он должен был вынести решение в середине 2020 года.

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