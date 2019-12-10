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Силуанов оценил сроки решения Верховного суда по спору с Украиной

Россия ожидает, что Верховный суд Великобритании примет решение по непогашенным Украиной евробондам в середине 2020 года. Об этом заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС,.

Силуанов отметил, что пока суд рассматривает апелляции с обеих сторон. «По нашим оценкам, решение может быть вынесено в следующем году, ближе к середине следующего года», — заявил он. По его словам, Россия рассчитывает на объективность решения суда.

Экономика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

В понедельник, 9 декабря, в британском Верховном суде начались слушания по спору России и Украины. В 2016 году Москва подавала иск о невыплате Киевом евробондов на сумму более $3 млрд. Их выпустила администрация бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2013 году, и Россия выкупила евробонды целиком.

По данным Минфина, с учетом процентной ставки в размере 5% годовых общая сумма требований России достигла $4,5 млрд. Однако источник РБК, близкий к процессу, сообщал, что на невозвращенную сумму дефолта должны начислить дополнительные 8% годовых. По его словам, эти начисления составили «несколько сотен миллионов долларов».

Теги: Антон Силуанов, Украина, Великобритания, суд, евробонды
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