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Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд. Об этом сообщается на сайте суда.

«Дата окончания слушаний 12 декабря», — говорится в сообщении.

Спор начался после того, как в конце 2015 года Украина не выплатила Москве более $3 млрд по евробондам, которые были выпущены при украинском президенте Викторе Януковиче и полностью выкуплены Россией. В начале декабря Минфин России сообщил, что сумма требований достигла около $4,5 млрд с учетом процентов. Ставка по этим евробондам составляет 5% годовых.

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Украинская сторона заявляла, что Киев не имел возможности заключить сделку в соответствии с законодательством Украины, а у подписавшего договор министра финансов не было полномочий для заключения сделки, по которой были выпущены евробонды. Киев также отмечал, что Россия оказывала давление еще до сделки, в частности экономическое, а также, предположительно, угрожала территориальной целостности Украины и применением силы. Однако, эти доводы уже были отклонены Высоким судом и Апеляционным судом. Теперь Верховный суд должен был заново рассмотреть эти решения.

10 декабря глава Минфина Антон Силуанов отметил, что, согласно ожиданиям России, Верховный суд Великобритании примет решение по спору с Украиной в середине 2020 года.

Теги: Великобритания, Верховный суд, евробонды, Украина
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