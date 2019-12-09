Долг Украины перед Россией по еврооблигациям достиг $4,5 млрд

Общая сумма исковых требований России к Украине в рамках спора о невыплаченных Киевом еврооблигациях достигает $4,5 млрд. Об этом говорится в сообщении российского Минфина, поступившем в РБК.

«На сегодняшний день сумма требований Российской Федерации с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд», — говорится в сообщении ведомства.

Еврооблигации, номинированные в долларах США, были выпущены Украиной в декабре 2013 года. Выпуск этих бумаг на $3,075 млрд ($3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн) целиком был приобретен Россией. Процентная ставка по ним составляет 5% годовых, то есть была на тот момент ниже рыночной ставки для украинского долга.

Однако в 2015 году Украина не осуществила платеж по погашению основной суммы долга по этим бумагам и не выплатила очередные проценты. С тех пор на остаток долга начислялись дополнительные проценты.