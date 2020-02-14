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Лукашенко пригрозил России «штрафными санкциями» за срыв стройки БелАЭС

Президент Белоруссии считает, что Россия должна либо заплатить штраф за просрочку ввода в строй АЭС, либо смягчить условия платежей по предоставленному ею кредиту
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Если Россия не пойдет навстречу Белоруссии по вопросу выдачи кредита на введение в строй БелАЭС, Минск может ввести санкции против России из-за срыва начала эксплуатации атомной электростанции. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м — второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции», — заявил президент.

По словам Лукашенко, он обсудил проблему с президентом России Владимиром Путиным во время встречи 7 февраля в Сочи, и именно российский лидер предложил ему «найти взаимоприемлемое решение», чтобы не доводить дело до штрафов, к выплате которых российский бюджет не готов.

«Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется», — рассказал Лукашенко.

Он также отметил, что кроме снижения ставки по кредиту предложил отложить начало выплат в счет его погашения на три года. У Путина такое предложение, по словам Лукашенко, отторжения не вызвало.

«Решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально», — резюмировал президент Белоруссии.

Ранее о том, что Белоруссия просит Россию пересмотреть условия межправительственного кредита на строительство Белорусской АЭС, заявлял первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой. Однако замглавы Минфина России Сергей Сторчак назвал предложенный Минском вариант неприемлемым.

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«Одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории, поэтому нужно искать компромиссы в другой плоскости», — сказал Сторчак.

Представитель «Росатома» отказался от комментариев. Источник РБК в «Росатоме» отметил, что в рамках проекта «построено уже почти все». «Первый блок на 97%, второй примерно на 75%», — сказал собеседник РБК.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в соответствии с подписанным в 2011 году соглашением между правительствами России и Белоруссии. Генподрядчиком строительства является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Для строительства Белорусской АЭС выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «три плюс» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым «постфукусимским», нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

Российской стороной был выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере $10 млрд. Кредитная линия открыта до 2035 года, погашение основного долга должно начаться после ввода АЭС в эксплуатацию.

Авторы: Георгий Тадтаев, Евгений Калюков
Теги: Александр Лукашенко, санкции
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