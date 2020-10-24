В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 2,6 тыс. человек

В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 2639 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19

По словам заммэра, с начала пандемии коронавируса число людей, вылечившихся от инфекции в Москве увеличилось до 287 910 человек.

Общее число заболевших COVID-19 в Москве на утро 23 октября по данным оперативного штаба составляло 386 908 человек.

Накануне в Москве за сутки умерли 63 человека с подверженным диагнозом COVID-19. Общее количество летальных случаев за все время составило 6312, по подсчетам оперативного штаба.