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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса за сутки вылечились более 2,6 тыс. человек

В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 2639 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19

По словам заммэра, с начала пандемии коронавируса число людей, вылечившихся от инфекции в Москве увеличилось до 287 910 человек.

Общее число заболевших COVID-19 в Москве на утро 23 октября по данным оперативного штаба составляло 386 908 человек.

Накануне в Москве за сутки умерли 63 человека с подверженным диагнозом COVID-19. Общее количество летальных случаев за все время составило 6312, по подсчетам оперативного штаба.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что на данный момент эпидемия коронавируса замедляется. Он пояснил, что, несмотря на высокое число заболевших, темпы распространения вируса не такие высокие, как весной.

Московские власти ввели ряд ограничений на фоне увеличения заболевших коронавирусом. Сотрудники всех организаций должны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Людям старше 65 лет или с хроническими заболеваниями Собянин рекомендовал не выходить на улицу без острой необходимости.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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