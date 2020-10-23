В Москве за сутки умерли 63 человека с COVID-19

Общее число смертей в столице выросло до 6312, всего коронавирусом заразились 386 908 человек

За прошедшие сутки в Москве скончались 63 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в столице с начала пандемии после заражения умерли 6312 человек.

Общее число заболевших COVID-19 в Москве на утро 23 октября по данным оперативного штаба составляло 386 908, из них 95 388 человек проходят курс лечения, а 285 271 уже выздоровели.

Ранее в пятницу столичный департамент здравоохранения представил статистику смертей от коронавируса за сентябрь. По его данным, в этом месяце COVID-19 являлся основной причиной смерти в 543 случаях. Это на 21% больше, чем в августе.

При этом в департаменте подчеркнули, что число умерших в сентябре оказалось значительно ниже, чем в июне, когда от коронавируса как основной причины смерти умерли 1605 человек. Всего в Москве в сентябре скончались 11 159 человек, это на 1 441 больше, чем в сентябре 2019 года.