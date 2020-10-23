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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 63 человека с COVID-19

Общее число смертей в столице выросло до 6312, всего коронавирусом заразились 386 908 человек

За прошедшие сутки в Москве скончались 63 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в столице с начала пандемии после заражения умерли 6312 человек.

Общее число заболевших COVID-19 в Москве на утро 23 октября по данным оперативного штаба составляло 386 908, из них 95 388 человек проходят курс лечения, а 285 271 уже выздоровели.

Ранее в пятницу столичный департамент здравоохранения представил статистику смертей от коронавируса за сентябрь. По его данным, в этом месяце COVID-19 являлся основной причиной смерти в 543 случаях. Это на 21% больше, чем в августе.

При этом в департаменте подчеркнули, что число умерших в сентябре оказалось значительно ниже, чем в июне, когда от коронавируса как основной причины смерти умерли 1605 человек. Всего в Москве в сентябре скончались 11 159 человек, это на 1 441 больше, чем в сентябре 2019 года.

Собянин назвал показатели замедления пандемии коронавируса
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

По информации департамента здравоохранения, летальность от коронавируса в городе за весь период пандемии составляет 2,32%, если учитывать те смерти. когда COVID-19 стал основной причиной, и 5%, если также считать те случаи, когда он был основным или сопутствующим заболеванием.

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Власти Москвы пока не видят необходимости вводить новые ограничения, сообщил в пятницу мэр города Сергей Собянин. При этом он подчеркнул, что требуется неукоснительное соблюдение уже действующих мер борьбы с распространением инфекции.

По его словам, несмотря на высокое число заболевших, скорость распространения вируса не такая высокая, как весной.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
коронавирус Москва
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