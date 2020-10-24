Московские храмы переведут треть сотрудников на удаленную работу

В Москве религиозные организации начали переводить не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы. Об этом ТАСС сообщил глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

«Религиозные организации в этом вопросе не отличаются от остальных организаций и предприятий в Москве, они также должны перевести минимум 30% своих сотрудников на дистанционный формат работы. Это требование уже выполняется», — отметил Сучков.

По его словам, речь идет о сотрудниках, обеспечивающих храмы и церкви всем необходимым, в том числе обслуживающий персонал.

Более того, религиозным организациям рекомендовали сократить до минимального значения число посетителей и проводить встречи онлайн.