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Пандемия коронавируса ,  
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Московские храмы переведут треть сотрудников на удаленную работу

В Москве религиозные организации начали переводить не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы. Об этом ТАСС сообщил глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

«Религиозные организации в этом вопросе не отличаются от остальных организаций и предприятий в Москве, они также должны перевести минимум 30% своих сотрудников на дистанционный формат работы. Это требование уже выполняется», — отметил Сучков.

По его словам, речь идет о сотрудниках, обеспечивающих храмы и церкви всем необходимым, в том числе обслуживающий персонал.

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Более того, религиозным организациям рекомендовали сократить до минимального значения число посетителей и проводить встречи онлайн.

В то же время, Сучков заверил, что сейчас в храмах и церквях проводятся богослужения. «Богослужения проходят, ничего не закрывается. Люди как приходили в храм, так и приходят», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

В Москве с середины апреля до начала июня из-за угрозы распространения коронавируса для прихожан были закрыты храмы. Глава Российской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл установил наказание для священников, которые нарушают правила эпидемиологической безопасности.

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Мэр Москвы Сергей Собянин 1 октября обязал работодателей перевести на дистанционный режим работы 30% сотрудников в связи с ростом числа новых случаев COVID-19. Это предписание действует с 5 по 28 октября.
 

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