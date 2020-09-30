В Тюмени при пожаре в частном доме погиб ребенок

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени в результате пожара в жилом доме погиб ребенок, еще трое детей пострадали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Трое детей с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу», — указывает ведомство.

Сообщение о возгорании в садоводческом товариществе «Малинка» на улице Земляничная поступило в 5:20 по местному времени (03:20 мск). Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит двухэтажное деревянное здание. К тому времени оно было полностью повреждено огнем, сообщает МЧС.

В тушении участвовали 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, а также пять единиц техники. К 7:00 (05:00 мск) пожар был ликвидирован.