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В Тюмени при пожаре в частном доме погиб ребенок

Фото:ГУ МЧС по Тюменской области
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени в результате пожара в жилом доме погиб ребенок, еще трое детей пострадали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Трое детей с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу», — указывает ведомство.

Сообщение о возгорании в садоводческом товариществе «Малинка» на улице Земляничная поступило в 5:20 по местному времени (03:20 мск). Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит двухэтажное деревянное здание. К тому времени оно было полностью повреждено огнем, сообщает МЧС.

В тушении участвовали 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, а также пять единиц техники. К 7:00 (05:00 мск) пожар был ликвидирован.

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В региональном СК сообщили, что детей из огня спасли соседи. Тело четвертого ребенка обнаружили уже после того, как пожар был потушен.

На месте пожара работают следователи и криминалисты. Они осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Следователи проведут проверку условий жизни детей, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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