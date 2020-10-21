После гибели ребенка в Лобне задержали педагога и директора центра

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Директора и педагога центра дополнительного образования задержали в Лобне после гибели 14-летнего мальчика от взрыва боеприпаса. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Московской области.

«Задержаны директор центра и педагог дополнительного образования, подозреваемые в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным следствия, в центре в руках у ребенка взорвался противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. В результате полученных травм подросток умер.

В СК также сообщили, что следователи осмотрели место происшествия, провели обыски по местам жительства подозреваемых, изъяли документацию и назначилb ряд необходимых экспертиз.