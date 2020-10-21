Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 77,78 (-0,15) Инвестиции, 20 окт, 12:44
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 91,56 (+0,25) Инвестиции, 20 окт, 12:44
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 октября Общество, 09:49 Куда махнуть на выходные: тренд на мини-каникулы РБК и Hyundai Mobility, 09:33 Число ипотечных сделок в Москве выросло в 1,6 раза в годовом выражении Недвижимость, 09:33 В Москве за сутки от коронавируса вылечились почти 2,4 тыс. человек Общество, 09:32 Какие карантинные меры вернули в российские регионы. Главное Общество, 09:27 После гибели ребенка в Лобне задержали педагога и директора центра Общество, 09:25 Как определить перспективную криптовалюту. Список правил Крипто, 09:20 Как попавшие в черный список ФАС подрядчики судились во время пандемии Pro, 09:09 Денис Савостин — какой бизнес ни в коем случае не стоит открывать РБК и ВТБ Привилегия, 09:04 Бывший тренер «Спартака» возглавил футбольный клуб «СКА-Хабаровск» Спорт, 09:03 Титов предложил освобождать заключенных с эпилепсией и тяжелой депрессией Общество, 08:58 Бизнес-модель после пандемии: что придумали крупнейшие компании России РБК и SAP, 08:35 Трамп посоветовал Ирану стать сильной страной без ядерного оружия Политика, 08:34 Излишек средств банков в ЦБ упал до уровня трехлетней давности Финансы, 08:30
Общество ,  
0 

После гибели ребенка в Лобне задержали педагога и директора центра

Фото:Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Директора и педагога центра дополнительного образования задержали в Лобне после гибели 14-летнего мальчика от взрыва боеприпаса. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Московской области.

«Задержаны директор центра и педагог дополнительного образования, подозреваемые в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка», — говорится в сообщении.

СК завел дело после гибели ребенка при подрыве снаряда времен ВОВ в Лобне
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Согласно предварительным данным следствия, в центре в руках у ребенка взорвался противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. В результате полученных травм подросток умер.

В СК также сообщили, что следователи осмотрели место происшествия, провели обыски по местам жительства подозреваемых, изъяли документацию и назначилb ряд необходимых экспертиз.

В Удмуртии из-за возгорания травы сдетонировали снаряды
Общество
Фото:ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

Ранее региональное управление СК сообщило, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлекшая смерть человека) и 2 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года
СК ребенок смерть снаряд
Материалы по теме
СК завел дело после гибели ребенка при подрыве снаряда времен ВОВ в Лобне
Общество
СК завел дело после смерти мальчика в фитнес-клубе в Москве
Общество
СК завел дело после обнаружения тел женщины и сына в Новой Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter