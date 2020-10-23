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Общество ,  
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Московский суд приговорил обвиняемого в педофилии к 13 годам колонии

Фото:Виктор Чернов / Global Look Press
Фото: Виктор Чернов / Global Look Press

Обвиняемого в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних Сергея Жалобу приговорили к 13 годам строгого режима. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Кузьминского районного суда Москвы.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый в подъезде одного из домов Рязанского района Москвы показал свои половые органы двум девочкам 11 и 12 лет. На записи с камер видеонаблюдения у входа в жилой дом видно, что мужчина зашел в подъезд и вышел из него через две минуты.

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Девочки рассказали о случившемся своим родителям, после чего те обратились в правоохранительные органы. При этом сам Жалоба отрицает все предъявленные ему обвинения. По его словам, он зашел в подъезд, чтобы оставить там визитки, которые должен был разносить по жилым домам.

Позднее и сами девочки заявили, что оговорили обвиняемого, однако, несмотря на их заявление, суд вынес обвинительный приговор.

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Год назад Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, обвиняемого в педофилии. По данным следственных органов, мужчина десять лет удерживал ребенка в квартире и насиловал его. Все это время мальчик считался пропавшим.

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