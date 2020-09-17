Пушкина поддержала идею создания единого реестра педофилов

Ранее с этой инициативой выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Вопрос вновь стал обсуждаться после убийства двух девочек в Рыбинске. Пушкина поддерживает идею, но считает, что одним реестром проблему решить не получится

Оксана Пушкина (Фото: opushkina / Instagram)

В России должен быть создан единый открытый реестр педофилов, вышедших на свободу из тюрьмы. Об этом РБК заявила депутат Госдумы и общественный деятель Оксана Пушкина.

По ее словам, этот вопрос сейчас находится на обсуждении по инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой после изнасилования и убийства двух девочек в городе Рыбинске Ярославской области.

«Мы вновь обсуждаем идею создания единого открытого реестра педофилов. Я безусловно поддерживаю эту инициативу», — сказала Пушкина. Она отметила, что почти год назад после изнасилования и убийства девятилетней девочки в Саратове власти вместе с ОНФ обсуждали создание реестра педофилов.

«Все наши предложения передали в профильные министерства и ведомства. С тех пор прошел уже почти год, но ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки», — пояснила депутат и призвала все органы публичной власти включиться в эту работу.