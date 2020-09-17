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Пушкина поддержала идею создания единого реестра педофилов

Ранее с этой инициативой выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Вопрос вновь стал обсуждаться после убийства двух девочек в Рыбинске. Пушкина поддерживает идею, но считает, что одним реестром проблему решить не получится
Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: opushkina / Instagram)

В России должен быть создан единый открытый реестр педофилов, вышедших на свободу из тюрьмы. Об этом РБК заявила депутат Госдумы и общественный деятель Оксана Пушкина.

По ее словам, этот вопрос сейчас находится на обсуждении по инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой после изнасилования и убийства двух девочек в городе Рыбинске Ярославской области.

«Мы вновь обсуждаем идею создания единого открытого реестра педофилов. Я безусловно поддерживаю эту инициативу», — сказала Пушкина. Она отметила, что почти год назад после изнасилования и убийства девятилетней девочки в Саратове власти вместе с ОНФ обсуждали создание реестра педофилов.

Детский омбудсмен предложила создать реестр вышедших на свободу педофилов
Общество
Анна Кузнецова

«Все наши предложения передали в профильные министерства и ведомства. С тех пор прошел уже почти год, но ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки», — пояснила депутат и призвала все органы публичной власти включиться в эту работу.

При этом Пушкина усомнилась, что одно только создание реестра решит проблему. «Давайте представим, мы знаем, что есть педофил, отсидевший за преступления сексуального характера в отношении детей. Каким образом государство будет его контролировать? Будет ли обеспечено его медицинское сопровождение? Будет ли он проходить регулярную психологическую экспертизу, и как будет организовано это тестирование?», — говорит Пушкина.

Общественник предположила, что полиция может организовать надзор за отсидевшими педофилами и профилактику рецидивов по принципу «будет труп — придем опишем».

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Пушкина также выступила за отмену сроков давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей — этот законопроект сейчас рассматривают в Госдуме. Депутат предложила ставить всем освободившимся из тюрьмы педофилам GPS-трекеры.

15 сентября в Рыбинске в квартире нашли тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения. По данным СМИ, в их изнасиловании и убийстве подозревается сожитель их матери, который ранее был судим за убийства и в прошлом году вышел на свободу.

После этого детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра, передает «РИА Новости». О необходимости создания единого реестра таких преступников Кузнецова заявляла еще в мае 2020 года. В частности, предлагалось поставить педофилов под административный надзор, который должны обеспечить электронные следящие устройства. При этом омбудсмен отмечала, что соответствующий закон внесли на рассмотрение в Госдуму еще в 2016 году, но в 2018 году сняли.

Авторы
Михаил Котляр, Кирилл Сироткин
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