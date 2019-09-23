В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила

Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его. Об этом РБК сообщил представитель суда Виктор Васильев.

«Было закрытое слушание. Назначенный срок наказания — 20 лет лишения свободы и один год ограничения свободы. Отбывать наказание будет в колонии строгого режима», — сообщил Васильев.

Мужчину признали виновным по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, Эдуард Никитин в июле 2007 года познакомился с девятилетним мальчиком и предложил ребенку жить у него. Мальчик согласился и ушел из дома. Никитин удерживал мальчика в квартире и регулярно насиловал его. В 2007 году после пропажи ребенка следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 (убийство), а мальчик был объявлен в федеральный розыск. Спустя десять лет сотрудники Следственного комитета по Москве установили местонахождение мальчика и задержали Никитина, который признал свою вину во время предварительного следствия. Уточняется, что обвиняемый был признан вменяемым.

В середине сентября следователи предъявили обвинение мужчине, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девочки в Москве. По версии следствия, 32-летний мужчина познакомился с девочкой, пригласил к себе домой и изнасиловал. Он удерживал ребенка в квартире несколько дней. Телеканал РЕН-ТВ сообщал, что девочке было 13 лет, а обвиняемый удерживал ее в квартире на 1-й Новокузьминской улице четыре дня, в течение которых избил и несколько раз изнасиловал.