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СК завершил дело обвиняемого в педофилии оренбургского священника

Николай Стремский
Николай Стремский (Фото: st.obitel / VK)

Руководителя религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия» из Оренбургской области Николая Стремского обвинили в совершении развратных действий в отношении 11 несовершеннолетних. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК).

«По версии следствия, в период с 1999 по 2019 год обвиняемый совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении 11 несовершеннолетних», — отмечается в сообщении.

Обвиненного в изнасиловании малолетних священника лишили опекунства
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Стремского обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе в изнасиловании, истязании, жестоком обращении и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Как установил СК, священник также вовлекал малолетних в распитие алкоголя.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. СК собрал достаточно доказательств, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.

Дело подозреваемого в изнасиловании детей священника передали в Москву
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Дело священника передали в центральный аппарат СК в 2019 году для «объективного, всестороннего и более оперативного расследования».

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Изначально потерпевшими признали семь несовершеннолетних. Следствие установило, что с января по август 2018 года Стремской совершал развратные действия в отношении шести опекаемых и удочеренных детей, а также изнасиловал одну из них. Кроме того, в августе 2018 года приемная дочь священника и ее муж заперли и долгое время удерживали в гараже трех несовершеннолетних.

Протоиерей Николай Стремской с 1990 года возглавляет Свято-Троицкую Симеонову обитель милосердия в селе Саракаш Оренбургской области, где в разное время воспитывались 70 детей-сирот, усыновленных священником и его женой. В сентябре 2019 года Стремского арестовали вместе с зятем и дочерью. В Оренбургской епархии сообщили, что на время следствия протоиерей не сможет совершать религиозные обряды. После обвинений в изнасиловании его лишили опекунства над восьмью детьми.

Теги: Оренбург, СК, педофилия, РПЦ
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