СК завершил дело обвиняемого в педофилии оренбургского священника

Николай Стремский (Фото: st.obitel / VK)

Руководителя религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия» из Оренбургской области Николая Стремского обвинили в совершении развратных действий в отношении 11 несовершеннолетних. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК).

«По версии следствия, в период с 1999 по 2019 год обвиняемый совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении 11 несовершеннолетних», — отмечается в сообщении.

Стремского обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе в изнасиловании, истязании, жестоком обращении и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Как установил СК, священник также вовлекал малолетних в распитие алкоголя.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. СК собрал достаточно доказательств, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.