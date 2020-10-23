Минобороны вызвало военного атташе ФРГ из-за учений с ядерным оружием

Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Участие Германии в учениях НАТО с американским ядерным оружием является грубейшим нарушением Договора о нераспространии. В связи с этим в ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве ФРГ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства

«Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия-НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе», — говорится в сообщении.

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