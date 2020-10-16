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Атташе США вызвали в Минобороны из-за слов коллеги об агрессии России

Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны России вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства на своем сайте.

«Представителю вооруженных сил США была доведена позиция Минобороны России в связи с заявлением военного атташе США в Киеве, полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях вооруженных сил США и Украины по противодействию «российской агрессии», — говорится в сообщении.

Российские военные указали представителю США, что заявление его коллеги в Киеве содержит «лживые утверждения, носит провокационный характер и подталкивает украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта в Донбассе».

«Данное заявление противоречит декларациям Пентагона о безальтернативности урегулирования ситуации на Украине мирными средствами», — резюмировали в Минобороны.

Ранее посольство США на Украине опубликовало в своем Facebook видео, на котором военный атташе США, полковник Бриттани Стюарт поздравляет граждан с Днем защитника Украины. Во время выступления Стюарт заявила, что США отдают честь мужчинам и женщинам, которые «продолжают самоотверженно прилагать усилия к защите евроатлантического курса Украины, а также ее границ в условиях непрерывной российской агрессии».

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