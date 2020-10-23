В Кремле сообщили о разработке системы для выявления COVID-19 по кашлю

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Система оценки наличия коронавируса по кашлю человека может появиться в одном из российских аэропортов. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

По его словам, компании Национальной технологической инициативы (НТИ) во время пандемии коронавирусной инфекции представили инновационные разработки.

«Мы смотрим еще несколько очень интересных решений, например, которые мониторят то, как вы кашляете, звук кашля. Это решение позволяет вам аргументированно пойти к врачу, на самой ранней стадии определить наличие COVID-19», — рассказал он.

Песков добавил, что в Швейцарии есть компания, которая собирает большую базу звуковых паттернов, как люди разговаривают. Аналогичная компания существует и в России. Песков выразил надежду, что она в течение нескольких месяцев выведет на рынок свое решение.