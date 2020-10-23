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Пандемия коронавируса ,  
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В Кремле сообщили о разработке системы для выявления COVID-19 по кашлю

Фото:Roberto Pfeil / AP
Фото: Roberto Pfeil / AP

Система оценки наличия коронавируса по кашлю человека может появиться в одном из российских аэропортов. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

По его словам, компании Национальной технологической инициативы (НТИ) во время пандемии коронавирусной инфекции представили инновационные разработки.

«Мы смотрим еще несколько очень интересных решений, например, которые мониторят то, как вы кашляете, звук кашля. Это решение позволяет вам аргументированно пойти к врачу, на самой ранней стадии определить наличие COVID-19», — рассказал он.

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Песков добавил, что в Швейцарии есть компания, которая собирает большую базу звуковых паттернов, как люди разговаривают. Аналогичная компания существует и в России. Песков выразил надежду, что она в течение нескольких месяцев выведет на рынок свое решение.

«Сейчас идет обсуждение с «Аэрофлотом» о начале тестирования решения в одном из аэропортов», — отметил Песков.

РБК направил запрос в «Аэрофлот».

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Ранее главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко описал кашель, который появляется при заболевании COVID-19. «У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные», — сказал он. Врач добавил, что ни с чем не перепутает «ковидный кашель».

В начале недели стало известно, что в Сингапуре создали тест, с помощью которого можно в течение минуты определить, заражен ли человек коронавирусом. Тест регистрирует изменения химического состава дыхания человека.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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