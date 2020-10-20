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Ученые из Сингапура разработали тест для определения COVID-19 по дыханию

Фото:Ore Huiying / Getty Images
Фото: Ore Huiying / Getty Images

В Сингапуре создали новый тест, с помощью которого можно в течение минуты определить, заражен ли человек коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает The Straits Times. Разработка принадлежит компании Breathonix – «дочке» Национального университета Сингапура (NUS).

В первых клинических испытаниях приняли участие 180 пациентов Национального центра инфекционных заболеваний, точность исследований оказалась на уровне 90%. Исследователи собираются опробовать тест еще на 600 волонтерах.

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Тест Breathtonix, в отличие от традиционного ПЦР-метода, для которого используются мазки со слизистых оболочек, регистрирует изменения химического состава дыхания человека. Как отметили в компании, каждый выдох содержит невидимые частицы, известные как летучие органические вещества, которые образуются в результате биохимических реакций в клетках. По словам исполнительного директора Breathtonix Цзя Чжунана, летучие органические вещества можно отнести к маркерам таких заболеваний, как COVID-19.

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Чжунан отметил, что тест прост в применении и не требует специально обученного персонала. «Результаты выдаются в режиме реального времени», - заявил он, добавив, что диагностику можно проводить в аэропортах и других местах массового скопления людей.

В центре инфекционных заболеваний считают, что разработка Breathtonix может служить в качестве скринингового теста, но для более точного результата, скорее всего, понадобится ПЦР-тест.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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