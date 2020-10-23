Депутат Госдумы предложил способ заставить всех граждан носить маски

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Россияне часто игнорируют требование носить маски из-за финансовой стороны вопроса, поэтому нужно обеспечить возможность получать их бесплатно. Об этом в интервью радио Sputnik заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика», — сказал Нилов.

По его словам, маску можно купить в розницу за 3 руб., а производство стоит «вообще копейки», поэтому раздавать маски нужно бесплатно везде, где только можно.

«Что касается антисептиков, то должна быть постоянная социальная реклама с призывом чаще мыть руки и пользоваться индивидуальными средствами защиты», — добавил Нилов.



Он обратил внимание на то, что в группе риска находятся пожилые люди, поэтому нужно усилить социальную рекламу. Нилов отметил, что чаще всего пенсионеры верят тому, что сказано на телевидении, и слушают специалистов, которые выступают в различных телепрограммах.