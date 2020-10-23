Еще 2779 человек вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 2779 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 285 271.

По данным оперштаба, с начала эпидемии в столице выявили 381 430 случаев заражения коронавирусом, свыше 6 тыс. заболевших скончались.

В России COVID-19 диагностировали у 1 463 306 человек. Из них выздоровели 1,1 млн человек, скончались 25 тыс.