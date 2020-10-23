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Трамп назвал залог отсутствия войны с КНДР

Президент США Дональд Трамп считает, что ядерной войны с КНДР удалось благодаря установленному диалогу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом Трамп заявил в ходе заключительного раунда предвыборных теледебатов кандидат от Демократической партии США Джозефом Байденом. Трансляцию вел РБК.

Трамп в ходе дебатов заявил о том, что перед своей инаугурацией в 2017 году в Белом доме он обсудил со своим предшественником Бараком Обамой тему Северной Кореи.

«Он [Обама] указал, что у нас будет война с Северной Кореей. И знаете какая? Это будет ядерная война! У них [КНДР] действительно огромный ядерный потенциал. На данном этапе у меня с ним [Ким Чен Ыном] очень хорошие отношения <...>. И знаете что? Войны нет», — сказал Трамп.

Корреспондент телеканала NBC Кристен Уэлкер спросила у Трампа, считает ли он предательством двусторонних договоренностей со стороны Ким Чен Ына разработку КНДР новой двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты, которая была продемонстрирована на параде 10 октября, посвященном 75-летию Трудовой партии Кореи. Трамп ответил отрицательно.

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<p>Дональд Трамп и&nbsp;Ким Чен Ын</p> <p></p>

Американский президент сказал, что налаживанием отношений с Ким Чен Ыном ему удалось предотвратить ядерную войну между двумя странами, которая, по его словам, могла бы привести к миллионам погибших.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам этой встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова.

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Вторая встреча Трампа Ким Чен Ыном состоялась 27–28 февраля 2019 года. Переговоры лидеров двух стран прошли во вьетнамском отеле Sofitel Legend Metropole.

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