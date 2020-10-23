Трамп назвал залог отсутствия войны с КНДР

Президент США Дональд Трамп считает, что ядерной войны с КНДР удалось благодаря установленному диалогу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом Трамп заявил в ходе заключительного раунда предвыборных теледебатов кандидат от Демократической партии США Джозефом Байденом. Трансляцию вел РБК.

Трамп в ходе дебатов заявил о том, что перед своей инаугурацией в 2017 году в Белом доме он обсудил со своим предшественником Бараком Обамой тему Северной Кореи.

«Он [Обама] указал, что у нас будет война с Северной Кореей. И знаете какая? Это будет ядерная война! У них [КНДР] действительно огромный ядерный потенциал. На данном этапе у меня с ним [Ким Чен Ыном] очень хорошие отношения <...>. И знаете что? Войны нет», — сказал Трамп.

Корреспондент телеканала NBC Кристен Уэлкер спросила у Трампа, считает ли он предательством двусторонних договоренностей со стороны Ким Чен Ына разработку КНДР новой двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты, которая была продемонстрирована на параде 10 октября, посвященном 75-летию Трудовой партии Кореи. Трамп ответил отрицательно.