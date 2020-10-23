США расширили список санкций по «Хезболлах» и Ирану

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении двух представителей шиитской партии «Хезболлах», а также посла Ирана в Ираке и трех организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана. — РБК). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Управление вносит сегодня (22 октября. — РБК) в санкционный список двух представителей центрального совета [партии] «Хезболлах». Центральный совет ответственен за избрание в совет шуры (Консультативный совет. — РБК), который формирует политику и контролирует все аспекты деятельности «Хезболлах», включая военную», — говорится в сообщении.

В заявлении добавляется, что санкции также вводятся против представителей руководства [партии] Набиля Каука и Хасана аль-Багдади.

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