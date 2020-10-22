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Общество ,  
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Минздрав принял меры для покрытия дефицита препарата против рака

Фото:Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Министерство здравоохранения России изменило регистрационное удостоверение препарата «Винкристин», которое используется для лечения онкологических заболеваний. Теперь его производитель ОАО «Верофарм» сможет возобновить производство дефицитного средства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«[Это] позволит предприятию уже с 23 октября возобновить производство и начать розлив препарата в объеме 27 000 упаковок», — уточняется в сообщении.

Минздрав заявил об отсутствии дефицита противовирусных препаратов
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Ранее компания «Верофарм» заявляла, что у нее на складе запасов «Винкристина» нет и возобновление поставок планируется не ранее 2021 года.

Летом «Фармацевтический вестник» со ссылкой на главу фонда «Подари жизнь» Екатерину Шергову писал, что в российских больницах заканчивается «Винкристин», входящий в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Издание сообщало, что к концу 2020 года пациенты рискуют остаться без лечения в связи с полной растратой его запасов.

Главный редактор «Фармацевтического вестника» Полина Звездина в июле указала, что в год необходимы в районе 160–200 тыс. упаковок «Винкристина», а в России в этом году пока выпустили только 36 тыс. Шергова отметила, что на российский рынок средство поставляли три компании, из которых сейчас его производит только одна.

Минздрав заявил об отсутствии дефицита противовирусных препаратов
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

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Минздрав направил письмо в Минпромторг, в котором заявил о недопущении прекращения производства этого препарата и принятии экстренных мер по его возобновлению в прежних объемах. Кроме того, министерство отправило письмо в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» (единственный оставшийся поставщик) с рекомендацией увеличить производство лекарства.

Минздрав рак дефицит лекарство
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