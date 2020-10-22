Минздрав принял меры для покрытия дефицита препарата против рака

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Министерство здравоохранения России изменило регистрационное удостоверение препарата «Винкристин», которое используется для лечения онкологических заболеваний. Теперь его производитель ОАО «Верофарм» сможет возобновить производство дефицитного средства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«[Это] позволит предприятию уже с 23 октября возобновить производство и начать розлив препарата в объеме 27 000 упаковок», — уточняется в сообщении.

Ранее компания «Верофарм» заявляла, что у нее на складе запасов «Винкристина» нет и возобновление поставок планируется не ранее 2021 года.

Летом «Фармацевтический вестник» со ссылкой на главу фонда «Подари жизнь» Екатерину Шергову писал, что в российских больницах заканчивается «Винкристин», входящий в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Издание сообщало, что к концу 2020 года пациенты рискуют остаться без лечения в связи с полной растратой его запасов.