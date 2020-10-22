Минздрав принял меры для покрытия дефицита препарата против рака
Министерство здравоохранения России изменило регистрационное удостоверение препарата «Винкристин», которое используется для лечения онкологических заболеваний. Теперь его производитель ОАО «Верофарм» сможет возобновить производство дефицитного средства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«[Это] позволит предприятию уже с 23 октября возобновить производство и начать розлив препарата в объеме 27 000 упаковок», — уточняется в сообщении.
Ранее компания «Верофарм» заявляла, что у нее на складе запасов «Винкристина» нет и возобновление поставок планируется не ранее 2021 года.
Летом «Фармацевтический вестник» со ссылкой на главу фонда «Подари жизнь» Екатерину Шергову писал, что в российских больницах заканчивается «Винкристин», входящий в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Издание сообщало, что к концу 2020 года пациенты рискуют остаться без лечения в связи с полной растратой его запасов.