Муфтий Дамаска погиб при взрыве машины

В его автомобиль была заложена бомба, которая взорвалась в поселке Кудсия под Дамаском. Муфтий был членом Научного совета при Министерстве по делам вакуфов, а также руководил центром по противодействию экстремизму

Муфтий Дамаска шейх Мухаммед Аднан аль-Афьюни погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в его машину. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA.

Взрыв произошел в пригороде сирийской столицы Кудсия. «Шейх аль-Афьюни погиб в четверг вечером в результате террористического акта», — передает агентство.

SANA отмечает, что муфтий был членом Научного совета при Министерстве по делам вакуфов, а также возглавлял Международный исламский центр «Аль-Шам» по противодействию экстремизму. Муфтием Дамаска он стал в 2013 году.

По данным Al Arabiya, Мухаммад Аднан Афьюни, был близок к главе сирийского режима Башару Асаду и несколько лет назад сыграл ключевую роль на переговорах с оппозицией и воюющими группировками в сельской местности.